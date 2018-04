Ferrari et Vettel toujours au top

Qui pourra bien stopper Sebastien Vettel en ce début d'année ? Vainqueur des deux premiers Grand Prix de la saison, en Australie et à Bahrein, le pilote allemand partira dimanche en pole position de celui de Chine. A Shanghai, il a pourtant bien failli céder cette place à son partenaire Kimi Räikkönen.

Le Finlandais s'est montré plutôt inspiré au volant de sa Ferrari, mais Vettel a mieux négocié le tout dernier virage du circuit pour le devancer de seulement 87 millièmes (01'31''095''' contre 01'31''182'''). Contraint à l'abandon dimanche dernier à Sakhir, pour avoir renversé un mécanicien dans les stands, Räikkönen devra donc se contenter de cette deuxième place.

C'est toujours ça de pris, notamment au regard du match qui oppose les Ferrari et les Mercedes en ce début de saison, les deux voitures du constructeur allemand ayant décroché les troisième et quatrième places ce samedi. Le champion du monde Lewis Hamilton (4e, 01'31''675''') a encore éprouvé des difficultés sur l'ensemble des réglages et a une nouvelle fois déçu sur le tracé chinois, terminant derrière son partenaire Valtteri Bottas (3e, 01'31''625''').

A noter les dixième et douzième places obtenues par les Français Romain Grosjean (Haas) et Esteban Ocon (Force India) alors que Pierre Gasly (Torro Rosso) s'élancera lui depuis la dix-septième position.

INITIAL CLASSIFICATION (Q3)



Vettel pips Raikkonen right at the end to take pole, with a new lap record #F1 #Quali #ChineseGP pic.twitter.com/wAYMA8l2fB