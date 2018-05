Felipe Massa en Formule E la saison prochaine

Une saison loin des circuits et voilà que Felipe Massa replonge ! Ce ne sera pas en Formule 1, il avait déjà rempilé un an avec Williams après l'annonce de sa retraite, mais en Formule E. Le pilote brésilien a en effet annoncé avoir trouvé un accord avec l'écurie Venturi pour la saison 5 de la formule électrique.

#Breaking: @MassaFelipe19 will race for @VenturiGP in season five!



"I'm very happy to be joining the VENTURI Formula E Team and the ABB FIA Formula E championship, which has become a magnificent competition in such a short space of time."