Essais Barcelone: Grosjean en piste avec Hamilton et Vettel

Pour le premier jour des essais privés disputés à Barcelone, Romain Grosjean sera en piste sur sa Haas. Un retour en piste après son crash au premier tour du Grand Prix d'Espagne, dimanche. Le Tricolore sera accompagné en piste de plusieurs ténors puisque Mercedes va faire rouler Lewis Hamilton, Ferrari Sebastian Vettel. Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Renault) et Vandoorne (McLaren) seront les autres titulaires.

Parmi les novices, on trouve Geleal (Toro Rosso), Giovinazzi (Sauber), Latifi (Force India) ou Rowland (Williams).

#F1Testing underway @Circuitcat_eng and here’s how the line-up (and weather) is looking today #F1. pic.twitter.com/ePqHXbeUGE