Essais Barcelone: Avec Gasly, Leclerc et Kubica

Pour la seconde journée des essais privés à Barcelone, Pierre Gasly (Toro Rosso Honda) sera le seul pilote tricolore en piste. Le Monégasque Charles Leclerc va reprendre le volant de sa Sauber, lui qui est entré dans les points dimanche sur cette même piste. Du côté de Williams, Robert Kubica va essayer d'apporter de précieuses informations au coeur de ce début de saison si compliqué.

Bottas va quant à lui prendre le relais d'Hamilton sur Mercedes, Magnussen celui de Grosjean (Haas) tandis que le jeune Giovinazzi passe de Sauber à Ferrari d'un jour à l'autre. De nouveaux jeunes pilotes sont en piste: Dennis (Red Bull), Mazepin (Force India), Aitken (Renault) ou Norris (McLaren).

Ready for another round of #F1Testing! Here is today’s driver lineup! pic.twitter.com/mwpbwvGy3b