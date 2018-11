Essais Abu Dhabi: Räikkönen a roulé avec la Sauber

La première journée des essais disputés à Abu Dhabi ce mardi va donner le ton de la saison à venir. Avec notamment des changements de baquet pour Gasly de Toro Rosso vers Red Bull, Leclerc de Sauber vers Ferrari ou encore Räikkönen de Ferrari vers Sauber. "Iceman" a d'ailleurs retrouvé son ancienne équipe et roulé avec sa nouvelle monoplace ce mardi matin.

For the first time in 17 years, Kimi Raikkonen is back at the wheel for @SauberF1Team...#F1Testing pic.twitter.com/gHGsTMnJIW