Damon Hill critique ouvertement Mercedes et Ferrari

Damon Hill est passé de l'autre côté. L'ancien pilote est devenu commentateur pour Sky Sports et ce qu'il voit sur les circuits ne lui plaît pas du tout. "Plus vite Mercedes et Ferrari partiront, le meilleur ce sera pour moi. Ces énormes complexes industriels sont en train de ruiner notre sport. Ils ne veulent pas jouer. Ils veulent tout, tout le temps", a-t-il plaidé sur les réseaux. Et si Mercedes a répondu en lui rappelant sa période dorée avec le moteur Renault, cela ne l'a pas fait bouger d'un pouce.

The sooner @MercedesAMGF1 and @ScuderiaFerrari breakaway the better as far as I’m concerned. These massive industrial complexes are ruining the sport. They don’t want to play. They want it all, and all the time. The @fia have lost grip of @F1 @SkySportsF1 #f1 https://t.co/d6pS3K6DlJ