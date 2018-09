Changements de moteur et pénalités pour Red Bull, Toro Rosso et Alonso 

La Fédération internationale a dévoilé vendredi que 5 monoplaces ont changé leur bloc moteur pour le Grand Prix de Russie. Il y d'abord Fernando Alonso sur McLaren Renault mais également les deux Red Bull de Verstappen et Ricciardo, qui vont repasser sur la spécifité B du bloc Renault. Enfin, les deux Toro Rosso de Pierre Gasly et Brandon Hartley vont également changer leur bloc, Honda, cette fois. Ils s'élanceront tous les cinq du fond de la grille dimanche.

