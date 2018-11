C'était la der d'Alonso

Fernando Alonso espérait finir sa prestigieuse carrière sur une bonne note. Pourquoi avec un podium ou simplement en finissant dans le top 10. L'Espagnol n'a pu goûter à nouveau pareille ivresse dimanche, sur la piste d'Abu Dhabi. Le double champion du monde a tiré sa révérence sur une 11e place, trop loin de Kevin Magnussen pour décrocher un point.

Après 312 Grands Prix, 32 victoires et 2 sacres, Alonso va pouvoir tourner la page et se concentrer sur l'ultime challenge de sa carrière au volant: un succès aux 500 miles d'Indianapolis pour décrocher la Triple Couronne (Grand Prix de Monaco, 24 heures du Mans et les 500 miles), un exploit que seul Graham Hill a accompli dans l'histoire du sport automobile. "Merci pour tous à vous tous. Merci à la Formule 1. Je resterai un fan à jamais", a déclaré Alonso au micro de FormulaOne.com.

Lewis Hamilton n'était pas spécialement concentré sur la dernière course de son ancien coéquipier et rival. Le Britannique a imposé sa domination sur cette saison jusqu'au bout, en signant une nouvelle victoire autoritaire devant Sebastian Vettel et Max Verstappen. Sébastian Grosjean, impliqué dans le spectaculaire accident qui a poussé Nico Hülkenberg à l'abandon, a tenu bon pour finalement décrocher la 9e place. Ses compatriotes Esteban Ocon et Pierre Gasly ont tous les deux abandonnés dans les derniers tours sur panne mécanique, le Monégasque Charles Leclerc s'emparant de la 7e position. Pour son ultime saison chez Ferrari avant de rejoindre Sauber, Kimi Räikkönen a abandonné après quatre tours mais peut se targuer d'une place sur le podium au classement final.