Bottas éclipse Hamilton en Autriche

L’an dernier déjà, Valtteri Bottas avait connu le week-end parfait à Spielberg, poleman le samedi et vainqueur le dimanche, au prix d’une envolée imparable que lui-même qualifie de "meilleur départ de (s)a vie". Le Finlandais est-il en mesure de faire coup double cette saison en Autriche ? La question se pose mais l’intéressé en tout cas a fait la moitié du chemin en dominant les qualifications ce jour sur le Red Bull Ring.

Pour 19 millièmes, Bottas a éclipsé son encombrant coéquipier Lewis Hamilton, ce dernier assurant tout de même pour Mercedes une première ligne d’argent. "Nous avons réalisé de gros progrès sur le réglage de la voiture. Elle était si agréable à piloter. Demain, il faut que j’effectue un départ parfait, propre, pas besoin de jouer les héros au premier virage. Je vais tout donner jusqu’à la fin pour l’emporter", dixit le Finlandais, à chaud, sur l’antenne de Canal+.

Grosjean souhaite "une course sans encombre"

Alors que les Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen trustent la deuxième ligne à trois et cinq dixièmes, on retrouve en troisième ligne un autre pilote heureux: Romain Grosjean, beau sixième du jour dans le sillage de la Red Bull de Max Verstappen. "Finir sixième, c’est assez extraordinaire, surtout sur ce circuit. On a globalement bien géré et on a su sauver deux trains de pneus neufs. Ça nous a permis de nous faire plaisir sur la Q3 et d’avoir des bonnes sensations dans la voiture", jubile le Franco-Suisse de l’écurie Haas.

Grosjean reste toutefois prudent, lui qui cette saison a enchaîné les bourdes et les désillusions et affiche toujours à ce jour un zéro pointé au compteur. "C’est une belle qualif. A nous de marquer des points, demain, et d’avoir une course sans encombre du début à la fin…" A noter qu’Esteban Ocon, Pierre Gasly et Charles Leclerc ne sont pas allés au-delà de la Q2 ce samedi, cantonnés aux 11e, 12e et 13e positions respectivement.