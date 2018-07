Après Hamilton, Mercedes prolonge Bottas

Au lendemain de la prolongation de Lewis Hamilton, le pilote finlandais Valtteri Bottas (28 ans) a lui aussi prolongé son contrat avec Mercedes. L'écurie allemande, qui a annoncé la prolongation d'une année ce vendredi, possède l'opportunité de le prolonger pour un an de plus via une option en cas de résultats convaincants.

"Courir pour Mercedes en 2019 est une bonne nouvelle et c'est bien de l'annoncer à Hockenheim, qui est la course à domicile pour Mercedes mais également le circuit où j'ai connu ma première victoire en monoplace en 2007, a déclaré Valtteri Bottas dans un communiqué de presse. Cette année, j'ai pu faire un pas en avant malgré la malchance rencontrée en course mais l'équipe sait que je suis performant et c'est un grand signe de confiance. Avec Lewis, nous entretenons de bonnes relations, j'adore travailler avec lui. Mon objectif est de continuer à performer afin de faire en sorte que l'équipe ne se fasse pas de mauvaises idées concernant ses plans pour 2020."

L'an passé, le Finlandais a remporté trois Grands Prix, signé quatre pole positions et terminé treize fois sur le podium. Cette saison, il n'a pour le moment signé qu'une seule pole position et quatre podiums.

2019



I’m very proud to be part of this amazing team. I can’t wait to see what the future holds. I will keep giving my 100% for our goals. Hard work always pays off!



Press release: https://t.co/xgcDqubZ1j#VB77 #SISU #F1 #DrivenByEachOther @F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/e58hTTNOhc