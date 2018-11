Alonso va tester une voiture de Nascar

Un véritable touche-à-tout ! Alors qu'il vient de cumuler la F1 avec McLaren et l'Endurance avec Toyota cette saison, Fernando Alonso va découvrir ce lundi le pilotage d'une voiture de Nascar, en l'occurrence la Chevrolet Camaro ZL1 de Jimmie Johnson, septuple champion en Nascar. Le pilote américain, lui, va pilote la McLaren Renault de l'Espagnol.

Jimmie’s warmed up the No.48, and debriefs with Fernando on his way back into the garage. Also gives a quick lesson in how to get out. #JJxALO pic.twitter.com/3tB9K4I2NQ