Alonso: "Retourner à Monaco va être très excitant"

Absent l’an dernier à Monaco, Fernando Alonso, qui était allé participer aux 500 miles d'Indianapolis, a hâte de revenir en Principauté ce week-end, pour disputer le sixième Grand Prix de la saison.

"Après un petit break l’an dernier, retourner à Monaco va être très excitant. J’ai adoré l’expérience en IndyCar, mais Monaco est aussi un endroit très particulier pour courir. C’est l'un de ces circuits qui a tendance à niveler un peu les valeurs, et c'est un peu comme de jeter un dé", a déclaré le pilote espagnol de McLaren, titré en 2006 et en 2007 sur le Rocher, et qui occupe actuellement la septième place du championnat.