Alonso en Indy en 2019 ?

Et c'est reparti ! Les performances modestes de McLaren cette saison, malgré le bloc Renault qui permet notamment à Red Bull de briller, poussent à s'interroger sur l'avenir de Fernando Alonso en F1. Il fait partie des meilleurs pilotes et lutterait pour le titre avec une monoplace digne de ce nom... Graham Rahal lui a ainsi fait un appel du pied sur les réseaux sociaux - "Hey Fernando Alonso, l'Indy t'appelle, on accueillerait bien ton esprit de compétition et tes talents de pilote. Viens courir avec nous. On se voit en 2019" - et la réponse de l'Espagnol, via un GIF, laisse toutes les interprétations possibles...

Hey @alo_oficial, @indycar is calling your name. We would welcome your competitive spirit and insane driving talent. Come RACE with us! See you in 2019. — Graham Rahal (@GrahamRahal) 10 juin 2018