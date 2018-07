Après une saison avec le Zalgiris Kaunas, avec qui il a disputé le Final Four de l'Euroligue, Axel Toupane s'est engagé avec l'Olympiakos. L'ailier international français va donc rester en Europe, lui qui a disputé 25 matches de NBA entre 2015 et 2017 avec Denver, Milwaukee et New Orleans.

Glad to announce you that i joined the Olympiacos BC for the next season ⚪️ @olympiacosbc #NewChallenge pic.twitter.com/whID0cp7jM — Axel Toupane (@toups_33) 20 juillet 2018