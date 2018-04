Sans De Colo, le CSKA gagne quand-même

Privé de Nando De Colo, touché à la cuisse gauche mardi lors du premier match de ce quart de finale de l’Euroligue et qui sera écarté des parquets pendant plusieurs semaines, le CSKA Moscou s’est de nouveau imposé jeudi dans le derby face au Khimki (89-84), et n’est plus qu’à une victoire du Final Four.

L’Espagnol du CSKA Sergio Rodriguez (26 points et 10 passes) termine meilleur marqueur du match, alors que son coéquipier français Léo Westermann s’est contenté de 2 points, 2 rebonds et une passe en moins de 8 minutes de jeu.

Le troisième match de cette série se déroulera mercredi prochain, dans l'antre du Khimki Moscou.