La saison régulière d’Euroligue s’est conclue vendredi soir et les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale sont désormais connues. Le CSKA de Nando De Colo et Léo Westermann, qui a terminé en tête, affrontera son voisin moscovite du Khimki. Les autres affiches opposeront le Fenerbahçe Istanbul (2) à Vitoria (7), l’Olympiakos Le Pirée (3) à Kaunas (6) et le Panathinaïkos Athènes (4) au Real Madrid (5).