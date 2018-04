Le Real prend l'ascendant, le Khimki reste en vie

A égalité avec le Panathinaïkos, après deux matches en quarts de finale de l'Euroligue, le Real Madrid a pris une option sur la qualification mercredi en l'emportant à domicile (81-74). Fabien Causeur n'a pas été particulièrement à son avantage (4 pts, 3 rebonds, une passe) pour le club espagnol, qui tentera de marquer le point décisif vendredi soir, toujours dans sa salle.

De son côté, le Khimki Moscou a entretenu le suspense lors du derby face au CSKA en s'imposant (79-73). En l'absence de Nando De Colo, blessé, Leo Westermann s'est contenté de deux petits points et un rebond. Mené 2-1, le Khimki jouera son va-tout ce week-end.

