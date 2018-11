Le Real Madrid et Causeur sont tombés

Il aura donc fallu attendre la 9e journée de l'Euroligue pour voir le Real Madrid, impérial jusqu'alors, mordre la poussière. Le géant espagnol s'est en effet incliné ce jeudi soir sur le parquet de l'Olympiakos Le Pirée (88-83), avec un zéro pointé à mettre au crédit de Fabien Causeur. Au classement de la saison régulière, la Maison Blanche reste donc derrière le CSKA Moscou, qui compte un point de plus mais un match de moins au compteur.

En revanche, le Fenerbahçe Istanbul de Joffrey Lauvergne revient à hauteur comptable des Madrilènes après sa victoire (70-74) dans l'antre du Maccabi Tel Aviv. Par ailleurs, un peu plus tôt dans la soirée, l'Anadolu Efes a signé un quatrième succès de rang dans la compétition, en allant s'imposer (88-93) chez le voisin et rival Darussafaka, avec notamment 24 points inscrits par Rodrigue Beaubois, meilleur marqueur du match, et 9 pour Adrien Moerman.