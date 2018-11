Six matches et six victoires pour le Real Madrid et le CSKA Moscou jusqu'ici en Euroligue. Les Espagnols, tenants du titre, l’ont emporté jeudi soir sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv (87-66), malgré un Fabien Causeur peu inspiré côté madrilène (2 points, 2 rebonds, 2 passes). Les Russes, quant à eux, sont venus à bout de l’Olimpia Milan (90-85), dans le sillage d’un excellent Nando De Colo (18 points, 4 rebonds, 4 passes).