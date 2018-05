Le Real de Doncic en finale contre le Fener

Le Real Madrid et le Fenerbahçe, tenant du titre, ont remporté leur demi-finale respective d’Euroligue, vendredi à Belgrade, et s’affronteront dimanche.

Luka Doncic a évidemment porté les Merengues, en inscrivant 16 points contre le CSKA (92-83), lui la jeune pépite slovène attendue en NBA la saison prochaine. Son coéquipier français Fabien Causeur a fini à 6 points, tandis que les 20 points de Nando De Colo n'ont pas suffi pour la formation moscovite.

Plus tôt dans la journée, le Fener a résisté à l'invité surprise de ce Final Four, le Zalgiris Kaunas (76-67), pour accéder à sa 3e finale européenne de suite. Ali Muhammed a fait la différence avec ses 19 points. Du côté lituanien, Axel Toupane s'est contenté de 6 points.

