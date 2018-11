Le CSKA Moscou perd à son tour

Au lendemain de la première défaite de la saison du Real Madrid en Euroligue (88-83 à l'Olympiakos), le CSKA Moscou a également perdu son invincibilité vendredi, à Buducnost (93-92) lors de la neuvième journée.

Les Monténégrins ont inscrit le panier décisif à cinq secondes de la fin. Nando de Colo, bien que battu, termine meilleur marqueur avec 19 points, tandis qu'Edwin Jackson s'est limité à sept points du côté de Buducnost.

Le Barça a vaincu l'Olimpia Milan (90-80) et c'est encore un Français qui a fini meilleur marqueur, en l'occurrence Thomas Heurtel avec 20 points (et six passes). Kevin Séraphin conclut à six points et sept rebonds. Vincent Poirier a lui frôlé le double-double (10 points, neuf rebonds) lors du succès de Baskonia devant le Panathinaikos (86-77).