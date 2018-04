L'Asvel invitée en Euroligue !

Bonne nouvelle pour l'Asvel. Le club français intégrera à partir de la saison 2019-2020 la prestigieuse Euroligue, qui a décidé d'accorder deux nouvelles wild-cards. Les Villeurbannais seront accompagnés du Bayern Munich. Il y aura donc d'ici un an et demi 18 équipes dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

"C’est une très belle opportunité que de pouvoir intégrer dès 2019 l’Euroligue, qui est la deuxième meilleure ligue mondiale derrière la NBA. Cela a toujours été un objectif qui s’inscrit dans le projet global, au même titre que la Tony Parker Adéquat Academy (chargée de former de jeunes joueurs) et l’Arena. Je suis fier de porter ce projet au nom du club", a confié le président du club Tony Parker.

"Pouvoir jouer face aux plus grandes équipes d’Europe telles que Barcelone, Milan, le Bayern de Munich ou bien encore Le Real Madrid, et cela dès 2019, est un véritable honneur", a ajouté le président délégué Gaëtan Müller.