Heurtel proche du double-double

Thomas Heurtel a été le grand artisan de la victoire du Barça jeudi, sur le parquet de l'Efes Istanbul (83-107) en Euroligue (29e journée).

Le Français a inscrit 20 points, meilleur total du match, et capté neuf rebonds. Il a aussi délivré la 1 000e passe de sa carrière dans la compétition. Adrien Moerman finit lui à neuf rebonds, sept points et trois passes, Edwin Jackson à huit points et trois rebonds.

Par ailleurs, Baskonia s'est assuré le huitième et dernier ticket pour les quarts de finale en battant le Maccabi Tel-Aviv (83-72). Vincent Poirier a également frôlé le double-double, avec neuf points et neuf rebonds, tandis que Rodrigue Beaubois termine à 10 points et quatre rebonds. Amath M'Baye a lui compilé 13 points et quatre rebonds lors du succès de Milan à Bamberg (78-83). Enfin, le Fenerbahçe confirme sa deuxième place derrière le CSKA, en l'emportant chez le Khimki Moscou (64-73).