Doncic abat l’Etoile Rouge

Annoncé très haut, voire au sommet, de la prochaine draft NBA, Luka Doncic (19 ans) a encore fait fort vendredi soir.

Pour la 29e et avant-dernière journée de la première phase de l’Euroligue, l’arrière slovène du Real Madrid termine avec 24 points, 9 rebonds et 4 passes lors du succès arraché sur le parquet d’une l’Etoile Rouge de Belgrade déjà éliminée de la course aux playoffs (79-82), inscrivant même le panier de la gagne, à une seconde du buzzer et à trois points.

Son coéquipier Fabien Causeur a lui compilé 6 points et 3 rebonds alors que, dans le camp d’en face, l’ancien Nanterrien Mathias Lessort finit lui aussi avec 6 points, et 5 rebonds. Autre Français engagé vendredi, Nando De Colo a inscrit 18 points lors de la défaite sans conséquence du CSKA Moscou, déjà assuré de terminer premier, à Kaunas contre le Zalgiris (85-73).