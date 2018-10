De Colo et le CSKA démarrent fort

Le CSKA Moscou a frappé fort en prenant le meilleur sur Barcelone (95-75), jeudi soir lors de la 1ère journée d’Euroligue. Un succès acquis grâce notamment à un Nando De Colo déjà inspiré, avec 17 points et 5 rebonds. Les efforts de Thomas Heurtel (5 points, 12 passes) et Kévin Séraphin (6 points, 7 rebonds) n’ont pas suffi pour les Catalans. Dans les autres rencontres, le Panathinaïkos est venu à bout du Maccabi Tel Aviv (89-84) et l’Anadolu Efes Istanbul s’est imposé sur le parquet du Bayern Munich (71-90).