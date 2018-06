Les Bleus atomisent la Bosnie

L'équipe de France s'est baladée dans les très grandes largeurs vendredi en Bosnie, l'emportant 102-52 pour le compte de la cinquième journée du premier tour des qualifications au Mondial 2019. Les stars NBA Nicolas Batum, Rudy Gobert ou encore Evan Fournier étaient présentes chez les Bleus, de même que Nando de Colo, Fabien Causeur ou Thomas Heurtel. Au contraire, les Bosniens étaient privés de leurs meilleurs atouts. Gobert et Vincent Poirier terminent meilleurs marqueurs avec 16 unités. Les Français sont plus que jamais en tête de leur groupe E, avec cinq victoires en autant de matches (10 points). Mais c'est surtout en vue du deuxième et dernier tour, pour lequel ils sont déjà qualifiés, que cette victoire est importante, puisque les points sont conservés. Les Bleus termineront leur premier tour lundi en Russie.