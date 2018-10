France: Les Bleus ont besoin de "rafraîchir le disque dur"

L'équipe de France, rassemblée depuis dimanche soir, à Aix-en-Provence, sans notamment Nikola Karabatic, forfait, prépare son premier match des qualifications au championnat d'Europe 2020 (Autriche-Norvège-Suède) que les Bleus disputeront jeudi (20h30) contre la Lituanie, un adversaire déjà croisé et dominé il y a 2 ans, à Pau.

Un rendez-vous pour lequel Guillaume Gille, l'entraîneur-adjoint et préparateur physique des Tricolores fixe la feuille de route : "La préparation de notre match est plus centrée sur notre équipe car nous déplorons trois absences, Michaël Guigou, Nikola Karabatic et Romain Lagarde, rappelle-t-il. Nous avons besoin de rafraîchir le disque dur de l’équipe de France jusqu’au jour qui nous rapproche de ce rendez-vous. Si le premier degré de ce premier match des qualifications est de nous imposer et de lancer notre campagne pour l’Euro 2020, nous devons trouver des alternatives pour cette semaine et pour l’avenir avec notamment le forfait annoncé de Nikola au Mondial de janvier. Il ne s’agit pas de remplacer Nikola poste pour poste, mais bien d’utiliser tous nos arguments et de développer de nouvelles formules de jeu adaptées aux profils de nos joueurs."