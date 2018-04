Les Bleus connaissent leurs adversaires pour 2020

Effectué jeudi, à Trondheim, à Norvège, l’un des trois pays organisateurs avec l’Autriche et la Suède, le tirage au sort des poules de qualification à l’EHF EURO 2020 masculin (10 au 26 janvier 2020) qui, pour la première fois accueillera 24 équipes, a offert à l'équipe de France pour adversaires le Portugal, la Lituanie et la Roumanie.

#EdFM

Retour sur le tirage des poules de qualification à l’@EHFEURO 2020 !

▶️ Les Bleus dans le Groupe 6 avec le Portugal la Roumanie et la Lituanie ! ✊️#BleuetFier pic.twitter.com/L52mOfUAZO — Equipes France Hand (@FRAHandball) 13 avril 2018

Les Bleus débuteront leur campagne en octobre prochain avec la réception de la Lituanie, qui était déjà leur adversaire lors des qualifications à l’EHF EURO 2018. Les Français s’étaient largement imposés à Pau (37-20), avant de gagner d’une courte tête au retour (25-26). "La Lituanie nous avait posé énormément de problèmes lors du match retour à Klaipeda. Elle avait aussi battu la Norvège lors de ces qualifications. Il faudra vraiment se méfier", a commenté Didier Dinart. "Nous n’avons pas affronté la Roumanie depuis fort longtemps. Il ne faudra pas négliger cet adversaire. Lors des qualifications à l’Euro 2018, les Roumains avaient dominé les Polonais. La Roumanie est en progrès avec Xavier Pascual qui est l’entraîneur du FC Barcelone." Le Portugal n'inquiète pas le sélectionneur. "C’est une nation que nous n’avons pas l’habitude de croiser. C’est donc un peu l’inconnu mais l’équipe de France partira favorite".

Pour rappel, cet Euro 2020 qualifiera son vainqueur pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

LES 8 POULES DE QUALIFICATION

Poule 1 : Allemagne - Pologne - Israël - Kosovo

Poule 2 : Croatie - Serbie - Suisse - Belgique

Poule 3 : Macédoine - Islande - Turquie - Grèce

Poule 4 : Slovénie - Pays-Bas - Lettonie - Estonie

Poule 5 : Biélorussie - République tchèque - Bosnie-Herzégovine - Finlande

Poule 6 : France - Portugal - Lituanie - Roumanie

Poule 7 :Hongrie - Russie - Slovaquie - Italie

Poule 8 :Danemark - Monténégro - Ukraine - Îles Féroé

LE PROGRAMME

1er et 2e tours : mercredi 24 ou jeudi 25 octobre 2018 : France - Lituanie / samedi 27 ou dimanche 28 octobre 2018 : Roumanie - France

3e et 4e tours : mercredi 10 ou jeudi 11 avril 2019 : Portugal - France / samedi 13 ou dimanche 14 avril 2019 : France - Portugal

5e et 6e tours : mercredi 12 ou jeudi 12 juin 2019 : Lituanie - France / samedi 15 ou dimanche 16 juin 2019 : France - Roumanie

À chaque période de qualification, l’équipe de France évoluera une fois à domicile, une fois à l’extérieur, pour un total de 6 matches.