La Russie était trop forte

Les championnes du monde ont manqué de régularité. On savait que la Russie, championne olympique (face à la France en 2016), serait un très gros morceau en ouverture de l’Euro pour les Bleues, dans le doute après une Golden League difficile en septembre (un nul et deux défaites) puis il y a quelques jours. Si les Françaises avaient battu le Danemark et la Hongrie la semaine passée, elles étaient restées sur un goût d’inachevé avec un revers final contre la Norvège. Les Russes ne se sont pas privées de s’engouffrer dans la brèche, avec une victoire 26-23 à Nancy.

Le succès de la Russie porte un nom, celui de Daria Dmitrieva qui a survolé le match avec huit buts. Les locales, après avoir compté trois buts de retard dès le premier quart d’heure de jeu (2-5), sont revenues pour afficher même deux longueurs d’avance en début de seconde période (16-14). Mais la constance a donc fait cruellement défaut aux Tricolores, tandis que leurs adversaires ont su conserver une forme d’idée directrice dont elles n’ont jamais dévié. Maîtresses de leurs émotions, elles grillent déjà un joker d’importance à l’équipe de France.

Krumbholz: "Elles ont été meilleures que nous"

Krumbholz, lui, a surtout vu Anna Viakhereva, "le diable" selon le sélectionneur (sur beIN SPORTS). "Elle obtient des sanctions et amène des buts." "Elles ont été meilleures que nous, poursuit le coach. Elles ont bien mieux joué dans le dernier quart d’heure. On a manqué de jus, même si c’était intéressant. On n’a plus le droit à l’erreur. Mais on voulait retrouver de la qualité de jeu, il y en a eu. On est sur la bonne voie." "Quelques petites erreurs, ça ne pardonne pas contre elles, appuie la gardienne Amandine Leynaud. Ça ne doit surtout pas changer notre optique, ça vient juste de commencer. J’espère qu’on les retrouvera plus loin." Allison Pineau, elle, regrette mollement que l’arbitre n’ait pas sifflé à certains moments clés…

On retiendra tout de même la prestation pleine d’insouciante d’Orlane Kanor, meilleure buteuse des Bleues avec six réalisations. C’est elle qui, notamment, a permis à la France de mener 10-9 en fin de première période (27e). Mais comme Krumbholz l’a dit, elle ne pouvait pas tout faire toute seule. Et si, à 25-23 pour la Russie en fin de partie, Leynaud a sorti une parade qui redonnait un ultime souffle aux Bleues à deux minutes du terme, il n’y a finalement pas grand-chose à redire au résultat. Il faudra battre la Slovénie dès dimanche, histoire d’éviter la catastrophe d’une élimination. Et de penser au deuxième tour, aussi. Après tout, l’équipe de France avait bien commencé son Mondial 2017 par une défaite… Face à la Slovénie.