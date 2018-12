Le premier tour de l'Euro a définitivement rendu son verdict mercredi soir.

Dans le groupe C, les Pays-Bas ont battu la Croatie (34-23) et la Hongrie a dominé l'Espagne (32-26). Dans le groupe D, la Roumanie a vaincu la Norvège (31-23) avec 11 buts de Neagu, et l'Allemagne a défait la République tchèque (30-28).

Au départ du groupe II du tour principal, les Pays-Bas et la Roumanie compteront donc quatre points, la Hongrie et l'Allemagne deux points, l'Espagne et la Norvège zéro point.