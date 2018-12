Krumbholz: "On a vu une grande équipe de France"

La défaite face à la Russie est digérée, la preuve en est cette réaction de l'équipe de France qui signe ce dimanche, à Nancy, presque le match parfait pour dominer sans coup férir (30-21) la Slovénie d'une Ana Gros muselée (5 buts). Même le sélectionneur Olivier Krumbholz pouvait reconnaître la grande valeur de la performance tricolore.

Elles ont bien bossé pendant deux jours et trouvé la clef pour bien jouer

"On a fait une première mi-temps exceptionnelle, aussi bien offensivement que défensivement, a pu apprécier le technicien au micro de beIN SPORTS. Elles ont trouvé le bon équilibre, elles ont été précises, lucides, ça a fait plaisir. On a vu une grande équipe de France, ose même le 'patron'. En deuxième période, on a donné du temps de jeu à tout le monde, on en aura besoin pour les grands matches." La distribution des bons points ? Pauletta (Foppa), c'est une fille qui a un potentiel énorme et qui va continuer à progresser. On était orphelin des qualités d'Alexandra (Lacrabère), on a retrouvé une belle Alex et c'est toute l'équipe qui est transformée. Il faut travailler sur la stabilité mais c'est déjà un super match."

Cet enthousiasme, tout sauf factice, n'est pas neutre : "On essaie de montrer notre motivation et d'apporter aussi de la sérénité, le banc a été très calme aujourd'hui. Elles ont bien bossé pendant deux jours et trouvé la clef pour bien jouer."