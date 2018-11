Olivier Krumbholz reconnaît la supériorité des Russes, victorieuses jeudi à Nancy face à la France pour le premier match de l'Euro (23-26, groupe B) (sur beIN SPORTS): "Elles ont été meilleures que nous. Elles ont bien mieux joué dans le dernier quart d’heure. On a manqué de jus, même si c’était intéressant. On n’a plus le droit à l’erreur. Mais on voulait retrouver de la qualité de jeu, il y en a eu. On est sur la bonne voie."