Rami en mode one-man-show !

Après le passage de N’Golo Kanté en conférence de presse mercredi, à Clairefontaine, les journalistes ont forcément accueilli Adil Rami comme une apparition divine. Taiseux, le milieu de Chelsea n’en a pas dit plus que ce qu’on pouvait en attendre. Mais le défenseur de l’OM, fidèle à lui-même, a régalé par sa décontraction. Son bonheur simple d’être dans le groupe pour vivre cette Coupe du monde 2018 à 32 ans, ce qui fait sans doute que Didier Deschamps n’a pas hésité au moment de pallier le forfait de Laurent Koscielny (blessé de dernière minute).

"J’essaie d’être le plus naturel possible, même chez moi. Ma mère me dit souvent que dans la famille, je suis le seul à être de bonne humeur de bon matin. En équipe de France, j’essaie souvent d’être le premier au petit-déjeuner. Je me rends compte de la chance que j’ai, j’essaie de profiter de la vie et je vis mon rêve à 200%. Ça paie toujours pour les personnes saines, qui ont du cœur et qui ne trichent pas. C’est peut-être pour ça que je suis là." Dès son arrivée dans la salle, il a lancé l’ambiance: "Je vous ai tous pris en photo dans l’ombre, car je trouve l’ambiance bien mignonne. Ça fait cinéma comme ça, j’aime bien."

Deschamps, sors de ce corps

Sûr de son rôle, délesté de toute pression, et ravi d’aller chez lui à Nice - pour France-Italie vendredi - il pavoise: "Avec autant de talents individuels extraordinaires, je pourrais me sentir important. Parfois, il y a tellement de talent qu’on a besoin de vieux briscards comme moi. J’essaie d’apporter mes qualités de caractère, de combattant. Il y a des équipes qui nous rentreront dedans et nous feront mal, c’est là que je peux être utile, en titulaire ou non. Il faut faire comprendre à tous ces talents qu’il faudra parfois aller à la maille, et mettre justement son talent de côté… Je serai peut-être important pour ça." Didier Deschamps, sors de ce corps…

Le sélectionneur a évidemment besoin de ce genre d’hommes pour faire passer ce message précis. Car Patrice Evra n’est plus là… "Le seul leader, c’est moi", balance carrément Rami, en roue libre totale. Mais c’était pour rire, bien sûr: "Il y en a plusieurs, Steve Mandanda, Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Paul Pogba ou Antoine Griezmann parlent, ils ont ce caractère et cette expérience. Et ce qui est important, c’est d’être leader sur le terrain et dans le vestiaire, pas d’être leader médiatique." Une dernière sucrerie ? "France-Brésil en 1998 ? Je n’ai pas regardé le match, j’étais dans mon quartier et on lançait des pétards à chaque but." Cette fois, si finale il y a, il n’aura d’autre choix que d’y assister. Et a priori, il faudra se calmer sur les explosifs.