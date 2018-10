Jeudi, sur la pelouse du Roudourou de Guingamp (21 heures), Hugo Lloris (31 ans, 104 sélections) retrouvera le but de l’équipe de France face à l’Islande, en amical, et continuera de se rapprocher un peu plus d’un Lilian Thuram recordman des sélections toutefois encore à bonne distance avec ses 142 apparitions sous le maillot bleu (*). Un retour sous la tunique des champions du monde que le gardien et capitaine tricolore attendait forcément avec impatience, trois mois après le sacre en Russie. Une période compliquée pour l’intéressé qui avait sans doute imaginé étrenner son nouveau statut de manière plus sereine.

Au lieu de quoi son été, débuté en fanfare, a bien failli s’avérer meurtrier… De son arrestation au volant en état d’ivresse dans le centre de Londres à sa blessure musculaire à une cuisse, qui l’a privé du premier rassemblement de l’équipe de France après le Mondial. Le 6 septembre dernier, à Munich, face à l’Allemagne (0-0), c’est bien à Raphaël Varane qu’était revenu le privilège d’honorer en tant que capitaine le nouveau maillot frappé des deux étoiles. Et à Alphonse Areola, étincelant ce soir-là pour sa première en bleu, le droit de s’installer dans le but.

Areola en a profité

Cette cage, où Lloris a tant brillé cet été et que le sélectionneur Didier Deschamps n’a pas hésité une seconde à rendre naturellement, en même temps que le brassard, à son capitaine. Malgré ces déboires extra-sportifs et cette blessure, dont on peut pourtant se demander, à la lumière de son match de reprise et de l’énorme boulette commise à Wembley, après… 92 secondes de jeu, qui a précipité la défaite des Spurs face au Barça (4-2), si elle a bien été digérée ?

"J’ai récupéré de ma blessure, assure Lloris dans un entretien exclusif accordé à Canal+ Sport. J’ai également pu enchaîner deux matches (il était titulaire lors de la victoire ce week-end de Tottenham devant Cardiff, ndlr) afin d’être prêt pour cette échéance avec l’équipe de France." Est-il rassuré quant à l’état de sa cuisse ? "La raison principale, c’est que je n’ai pas eu de préparation. J’ai eu quelques alertes avant le match de Manchester sur le plan physique (…) et sur le troisième match, ça a pété... J’ai eu cette lésion, et il a fallu également gérer les à-côtés dans ma vie privée." Un emballement médiatique autour de cet écart de conduite, d’autant plus savoureux de la part d’un garçon réputé si « clean », dont les fameux tabloïds n’ont pas manqué de se repaître…

"Le fait d’être un personnage public, a fortiori un footballeur en Angleterre, l’impact médiatique a été forcément plus fort, convient-il. Dans ces moments-là, il est important de prendre du recul. Après, les choses sont peut-être amplifiées, romancées, mais dans cette situation-là, on fait profil bas, parce qu’on est fautif : je n’aurais jamais dû prendre la voiture. Après, on reste humain, on peut faire des erreurs. Surtout, on est jugé par la justice anglaise, on est sanctionné et après on passe à autre chose, tout simplement. On essaie de prendre les choses le plus simplement possible et ne pas les rendre plus compliquées qu’elles ne le sont."

L’ancien Lyonnais se veut rassurant, campé sur ses certitudes et ses valeurs : "Je ne pense pas que cette affaire ait changé l’homme que je suis ou le coéquipier que je suis ; je reste fidèle à mes principes, à l’éducation que j’ai reçue de ma famille, de mes parents. J’ai fait une erreur, je l’assume comme un grand garçon et puis on en tire des enseignements. Comme je l’ai dit, la vie continue, on avance…" Ne craint-il pas que son statut ainsi fragilisé ne contribue à anticiper une passation de pouvoir avec un Alphonse Areola en progrès ?

"La concurrence, je l’ai toujours vécue vis-à-vis de moi-même. Tous les jours. La concurrence existe à chaque poste. Alphonse a été très performant en Allemagne et ça l’a lancé au niveau international dans le grand bain." Pas un mot plus haut que l'autre, au moins sur ce point, Lloris, c'est certain, n'a pas changé...

------------------------------------------------------------

(*) Lloris est à ce jour le 6e joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France. Pour espérer tutoyer le record de Thuram, le gardien devra viser le Mondial 2022 ; il sera alors âgé de 35 ans.