L'équipe de France entre dans le vif du sujet avec un choc face à l'Argentine samedi à Kazan en huitièmes de finale de la Coupe du monde en Russie (16h, heure de Paris). Mais son sélectionneur Didier Deschamps reste le même, à écouter son défenseur central Samuel Umtiti ce jeudi midi en conférence de presse à Istra (le camp de base des Bleus). "Il est comme au début de la compétition: détendu. Il a confiance en nous, en lui aussi. Je ne le trouve pas stressé. En plus on a eu la chance de voir nos familles et nos femmes, donc je pense qu'il doit être détendu là."