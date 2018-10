Mamadou Sakho fait son retour en équipe de France. Didier Deschamps a appelé le défenseur de Crystal Palace, dont la dernière sélection remonte au 29 mars 2016, pour les deux matches contre l’Islande (11 octobre à Guingamp) et l’Allemagne (16 octobre à Saint-Denis). Pourquoi lui plutôt qu’Aymeric Laporte, Clément Lenglet ou d’autres jeunes joueurs qui montent ?

"Il y avait plusieurs candidats mais il faut un équilibre dans une liste, s’est justifié le sélectionneur des Bleus, jeudi en conférence de presse. Les 23 (pour la Coupe du monde 2018) avaient une moyenne d’âge relativement basse. Là on est à 25 ans et demi, et j’ai déjà deux jeunes joueurs en défense centrale (avec Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, ndlr)."

"Mamadou a un vécu international, même si sa dernière sélection remonte un peu. J’aurais pu faire d’autres choix mais c’était important de le revoir avec nous, a-t-il ajouté. Au niveau international, il y a des exigences et c’est bien d’avoir un équilibre entre jeunes et anciens."