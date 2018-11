Alassane, racontez-nous vos premiers pas en équipe de France…

C’est super ! C’est un honneur de m’entraîner avec les champions du monde. L’équipe de France, c’est le plus haut niveau, il y a des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs. A l’entraînement, ça va un peu plus vite (qu’en club) mais ça ne peut être que bénéfique pour moi. Je vais beaucoup apprendre.

"Pour moi, l’équipe de France, c’était la suite logique"

Pourquoi avoir préféré la France au Mali ?

Le Mali est une partie de moi, c’est le pays de mon père. Mais je suis né en France et j’ai fait toutes mes classes en équipe de France, chez les jeunes. Pour moi, c’était la suite logique.

Comment avez-vous appris votre sélection ?

J’ai été très surpris. On m’a appelé lundi, j’étais encore en Allemagne, j’allais voir mon petit cousin à l’entraînement. Et sur la route, on m’a dit que le coach (Didier Deschamps) m’avait appelé et qu’on m’attendait à Paris… Je savais qu’il me regardait, j’avais eu des présélections auparavant. Mais, même si je fais tout mon possible pour être bon en club, je ne m’y attendais pas.

Avez-vous déjà pu échanger avec Didier Deschamps ?

Oui, j’ai eu une discussion avec lui. Il m’a souhaité la bienvenue, il m’a dit de me lâcher, de tout donner et de ne pas me mettre la pression. Ça m’a tout de suite mis à l’aise.

"Je dois être encore plus tueur"

Que pensez-vous pouvoir apporter aux Bleus ?

Il y a déjà énormément de qualité dans ce groupe, mais je peux apporter de la nouveauté, ma folie, mon envie. Je sais qu’il y a de très bons attaquants mais j’ai envie de bousculer la hiérarchie. Après, c’est à moi d’être à 120%, d’être bon avec mon club et, sur le peu de temps de jeu que je pourrais avoir, d’essayer de démontrer mes qualités.

"Je peux apporter de la nouveauté, ma folie, mon envie"

A quel poste êtes-vous le plus à l’aise ?

Je peux jouer devant et sur les côtés. A Nice, le coach (Lucien) Favre m’avait positionné à gauche et c’est parfois aussi le cas à Gladbach, mais je préfère jouer dans l’axe. C’est le poste où je prends le plus de plaisir.

Dans quels domaines avez-vous le plus progressé ces dernières saisons ?

A mon arrivée à Nice (en 2014), j’étais plus un ailier droit, un passeur, et c’est le coach (Claude) Puel qui m’a replacé dans l’axe. Je n’avais pas cette lucidité, ce calme devant le but. Ça fait maintenant trois ans que je travaille là-dessus et mes statistiques augmentent d’année en année. C’est bien, ça veut dire que le travail paie. Dans le registre physique, j’ai aussi progressé. En Bundesliga, il y a beaucoup d’efforts à faire.

Et que devez-vous encore améliorer pour espérer vous imposer à long terme en sélection ?

J’ai beaucoup à apprendre, j’ai une grande marge de progression. Je pense que je dois être encore plus tueur, plus constant et plus décisif dans les matches. Il faut enchaîner, enchaîner et travailler, travailler. Ensuite, c’est le coach qui décidera.