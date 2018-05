Didier Deschamps ayant fait le choix pour le premier de ces 3 matches de préparation à la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet) de titulariser Steve Mandanda, c'est Blaise Matuidi qui prendra le relais d'Hugo Lloris au capitanat de l'équipe de France qui affronte l'Irlande ce lundi (21h) pour le dernier match des Bleus au Stade de France avant le Mondial.

"Si on joue bien, on est capable de marquer les esprits, veut croire le milieu de terrain de la Juventus. Mais on pense à nous avant tout et on veut faire bien sûr de très bonnes choses pour aborder du mieux possible cette Coupe du Monde." Pour autant, face à un adversaire qu'ils avaient dominé dans la douleur en 8èmes de finale de l'Euro 2016 (2-1), grâce à un doublé de Griezmann, et dont le profil s'apparente plutôt, selon Deschamps, à celui de l'Australie (match d'ouverture des Bleus le 16 juin, à Kazan), il s'agira de progresser "dans tous les domaines".

Didier Deschamps : "Du répondant avec l'Irlande"



"La préparation est là pour ça, que ce soit défensivement, offensivement, les coups de pied arrêtés qui sont importants et peuvent faire la différence, a poursuivi l'ancien Troyen. On a plus de temps que lors des dernières sélections, donc ça aide à trouver des automatismes dans un système ou dans un autre. Le stage est fait pour ça pour peaufiner les derniers réglages." Et corriger les errements des dernières sorties, plutôt inquiétants sur le plan défensif, à domicile face à la Colombie (2-3) et encore en Russie, malgré la victoire (3-1).

Dans une compétition comme la Coupe du monde, ça ne pardonnera pas Blaise Matuidi

"C'est surtout un problème d'équipe, parce que tout le monde doit se sentir concernés ; comme on dit souvent, les premiers défenseurs sont les attaquants. Et ça part de là, c'est important qu'on ait un bloc, qu'il soit haut ou bas, il faut qu'on soit tous ensemble. Lors des derniers matchs, on était parfois coupés en deux et c'est ce qui nous a mis en difficulté. C'est sur cet accent qu'il faut insister, parce que dans une compétition comme la Coupe du monde, ça ne pardonnera pas. On est conscients de tout ça et on travaille dans ce sens-là aussi."

Une nécessité pour ne pas aller au devant une grave désillusion en Russie, la belle ambiance de cette première semaine de rassemblement n'est pas une fin en soi : "C'est bien de bien vivre ensemble, mais il faut que ça se retransmette sur le terrain. Avec du sérieux et de l'application. C'est ce qu'on a fait cette semaine, gommer ce qui n'a pas été face à la Colombie et, je le répète, il faut que ça se reproduise en match. A commencer dès demain (lundi)". Face à un adversaire irlandais qui lui n'a pas validé son billet pour la Russie.