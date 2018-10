A une certaine époque, Didier Deschamps devait répondre aux questions sur le rôle de Paul Pogba en équipe de France, sur la meilleure façon d'utiliser les qualités du milieu de terrain de Manchester United. Maintenant que ce dernier, depuis la Coupe du monde, a pris une nouvelle dimension sous le maillot des Bleus, le sélectionneur est désormais amené à commenter la situation de son joueur chez les Red Devils, qui fait beaucoup parler, entre les envies de départ prêtées à l'ancien joueur de la Juventus, et ses relations décrites comme tendues avec José Mourinho.

Mais pour Deschamps, on en fait trop à ce sujet. "Il y a de l’exagération autour de Paul, juge le patron des champions du monde. Lors du dernier match, j’ai vu un très grand Paul. Et Mourinho a dû voir la même chose que moi. On grossit toujours un peu tout avec Paul. Quand je vois son attitude par rapport à la situation de son club, en termes de performance et d’état d’esprit, je trouve qu’il fait ce qu’il faut. Je n’ai pas de souci avec Paul, mais je ne veux pas à m’immiscer dans sa relation avec son entraîneur et c’est valable pour tous les joueurs."

"L’équipe de France est une bouffée d’oxygène" Didier Deschamps

D'ailleurs, la tendance serait plutôt à l’amélioration entre Pogba et Mourinho. Lors de la victoire arrachée par les Red Devils contre Newcastle (3-2), qui a semble-t-il permis au technicien portugais de sauver sa place, le "Special One" aurait consulté son milieu de terrain à la mi-temps, selon le Sun, alors que les Mancuniens étaient menés 2-0. Et ce, alors que Mourinho, une semaine plus tôt, avait déchu le Français de son statut de vice-capitaine (en l'absence de Valencia, c'est Young qui portait le brassard, ndlr). Pogba aurait alors suggéré à son entraîneur qu'il pouvait évoluer plus bas, et lui aurait conseillé de faire entrer Fellaini.

En attendant, c'est un Pogba tout sourire qui a rejoint Clairefontaine ce lundi matin. "Il sait pourquoi il est là et ce que j’attends de lui, a ajouté Deschamps à son sujet. C’est toujours un privilège et un bonheur d’être là, c’est valable pour d’autres joueurs aussi. L’équipe de France est une bouffée d’oxygène."