Didier Deschamps a donc choisi Dimitri Payet pour suppléer dans sa liste des 23 un Nabil Fekir touché à une cheville et forfait pour les matches internationaux à venir contre l’Islande et l’Allemagne, les 11 et 16 octobre.

"Son retour en équipe de France est dans la logique des choses, par rapport à sa blessure avant le Mondial et ses performances depuis le début de saison, où il a retrouvé un bon niveau", explique ce lundi le sélectionneur de l’équipe de France, lors d’une conférence de presse tenue à Clairefontaine.

Et le patron des Bleus de préciser: "Tout a toujours été clair entre nous, je l’ai eu longuement au téléphone après le rassemblement de septembre (auquel le capitaine marseillais n’était pas convié). Il joue dans un club qui enchaîne les matches sur un rythme soutenu, il a toujours une influence importante dans les performances de son équipe, il marque et fait marquer… Dans le registre de Nabil, on peut dire que c’est le même profil même s’ils n’ont pas les mêmes qualités. Ils ont ce même poste de créateur, avec le même objectif de faire jouer l’équipe."