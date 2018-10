Tanguy Ndombele va découvrir l’équipe de France lors du prochain rassemblement des Bleus qui vont affronter l’Islande le 11 octobre à Guingamp et l’Allemagne le 16 octobre au Stade de France.

"C’est un joueur qui évolue à un très bon niveau. Il sait un peu tout faire au milieu, il a un bon volume de jeu, de la puissance, de la technique. Et depuis un moment avec Lyon, il a plus de responsabilités. La saison dernière, c’était plus intermittent mais là, il arrive aussi à trouver plus de régularité dans ses performances. Après, sa présence est en lien direct avec la blessure de Corentin (Tolisso)", a expliqué Didier Deschamps à son sujet en conférence de presse.