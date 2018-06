Comme au Brésil il y a quatre ans, l’équipe de France s’est qualifiée samedi pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Opposés à l’Argentine, finaliste en 2014, les Bleus se sont imposés 4-3 contre l’Albiceleste, à l’issue d’un match fou. Antoine Griezmann a d’abord ouvert le score sur penalty (13e), avant qu’Angel Di Maria n’égalise d’une superbe frappe lointaine (41e).

Gabriel Mercado, en détournant un tir de Lionel Messi (48e), a permis aux hommes de Jorge Sampaoli de passer devant, mais Benjamin Pavard a remis les deux équipes à égalité d’un somptueux extérieur du droit (57e), avant que Kylian Mbappé, le Français le plus en vue, ne s’offre un doublé (64e et 68e). Et si Sergio Agüero, buteur de la tête (90e+3), a remis un peu de suspense dans le temps additionnel, les Tricolores ont tenu bon.

Ils défieront vendredi, pour une place dans le dernier carré de ce Mondial russe, l’Uruguay ou le Portugal, qui s’affrontent dans la soirée.