Quart-de-finaliste au Brésil il y a quatre ans, l’équipe de France est assurée de disputer, au moins, les huitièmes de finale de ce Mondial russe. Cinq jours après une difficile victoire contre l’Australie (2-1), les Bleus ont enchaîné un deuxième succès de rang jeudi en s’imposant sur la plus courte des marges contre le Pérou à Ekaterinbourg (1-0), alors que le Danemark, leur prochain adversaire dans ce Groupe C, et les Socceroos n’avaient pas réussi à se départager quelques heures plus tôt (1-1).

Une victoire acquise grâce à une réalisation de Kylian Mbappé, devenu, à 19 ans et 183 jours, le plus jeune international tricolore à marquer dans une compétition majeure (1-0, 34e). Mais si les hommes de Didier Deschamps, qui avait décidé de titulariser Giroud et Matuidi au lieu de Dembélé et Tolisso, ont été récompensés de leur bonne première période, et surtout de leur excellente entame, ils ont beaucoup trop reculé après le repos et auraient pu se faire punir par des Péruviens désormais éliminés, pour leur première participation à la Coupe du monde depuis 1982.

Une finale face au Danemark

Car les Bleus, qui ont moins eu le ballon que les Péruviens (44% de possession), auraient pu rapidement se mettre à l’abri. Griezmann, après avoir raté le cadre (11e), voyait ainsi sa tentative, sur une remise de Giroud, être détournée par Gallese, le portier péruvien, sur la première grosse occasion française (16e). Pogba, très en jambes, comme, évidemment, Kanté, frappait à côté (12e), et Varane (14e), de la tête sur corner (14e), manquait lui aussi d’ouvrir le score.

Mais c’était donc Mbappé, après une tentative de talonnade aérienne sur une délicieuse ouverture de Pogba (33e), qui parvenait enfin à tromper le dernier rempart de la Blanquirroja après une frappe de Giroud déviée (34e), avec Pogba encore à l’origine de l’action. Et si Hernandez avait l’opportunité de doubler la mise (43e), les Sud-Américains se procuraient ensuite les meilleures opportunités du deuxième acte. Alors que le revenant Guerrero, après avoir pris le meilleur sur Umtiti, avait buté sur Lloris (31e), le portier des Bleus, qui fêtait sa 100e sélection, était tout heureux de voir la lourde frappe d’Aquina heurter son poteau droit (50e).

Carrillo (60e) et Advincula (68e) ne parvenaient pas à cadrer, tout comme Farfan, rentré à la pause, et dont la volée dans un angle fermé finissait dans le petit filet extérieur (74e). Dembélé, remplaçant de Mbappé à un quart d’heure de la fin, redonnait enfin des couleurs aux Bleus mais tirait à côté (82e), avant que Giroud ne s’offre une dernière occasion (94e). Plus convaincants, toutefois, que face aux Australiens, surtout en première période, les Tricolores joueront la première place du groupe mardi face au Danemark. Et un nul suffira à leur bonheur.