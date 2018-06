Un dernier match à blanc contre les Etats-Unis, ce samedi à Lyon, et les Bleus s’envoleront pour la Russie dès le lendemain, le dimanche 10 juin, afin de retrouver leur camp de base pour le Mondial 2018. Avec un début de compétition programmé six jours plus tard, à Kazan, face à l’Australie. Actuellement dans la dernière ligne droite de leur préparation pour la grand-messe du ballon rond, les joueurs de Didier Deschamps ont reçu ce mardi la visite du président de la République. Comme de coutume à Clairefontaine avant un événement de pareille envergure.

"Faites-nous rêver, emmenez-nous très loin. J'espère vous retrouver dès le 10 juillet"

Après avoir salué un à un les joueurs et membres du staff de l’équipe de France – non sans s’être attardé un peu sur Antoine Griezmann, bourreau de son club de cœur récemment lors de la finale de la Ligue Europa entre l’OM et l’Atletico Madrid – le chef de l’Etat a pris la parole brièvement pour encourager son auditoire. "J'ai confiance en vous. Le pays a confiance en vous. Vous avez un super coach, une super équipe. Faites-nous rêver, emmenez-nous très loin. J'espère vous retrouver dès le 10 juillet", a-t-il soufflé, ainsi relayé par L’Equipe.

"Une compétition n’est réussie que quand elle est gagnée."

Le 10 juillet débuteront en effet les demi-finales – un stade avancé de la compétition que le président entend ne pas manquer si toutefois les Bleus le rallient. "J'ai déjà dit que si l'équipe de France passait les quarts, j'irai à tous les matches, donc en demie et en finale…" Car le postulat d’Emmanuel Macron est on ne peut plus clair: "Une compétition n’est réussie que quand elle est gagnée." Avec pour ce faire quelques impératifs que l’intéressé énumère ainsi: "Restez unis, ayez toujours le sens de l'effort, et ayez confiance. Souvenez-vous d'où vous venez, pensez à vos familles et aux bénévoles qui vous ont formés…" Didier Deschamps et Hugo Lloris, en bon capitaine, ont alors promis qu'ils feraient leur possible pour être "de dignes représentants du pays".