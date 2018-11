A la veille du match de Ligue des nations entre les Pays-Bas et l’équipe de France, vendredi soir à Rotterdam, Didier Deschamps a redit tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé. "Qu’il continue à faire ce qu’il fait. Moi, je suis très content qu’il soit français, a déclaré le sélectionneur tricolore en conférence de presse. Et plus il est efficace pour l’équipe, mieux c’est. Je ne suis pas surpris par ce qu’il fait, qu’il maintienne ça. Et s’il trouve plus d’efficacité, c’est bien… Mais je sais qu’il ne va pas se contenter de ce qu’il a fait. Il va essayer de faire encore plus."