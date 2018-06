Zidane s'enflamme pour Mbappé

De passage à Saint-Denis, avec certains autres membres de France 98, pour l’inauguration d’un playground à la veille d’un match de gala entre les champions du monde 1998 et une sélection des joueurs internationaux, Zinedine Zidane n’a pu éviter les questions sur son avenir. "Je suis au repos, bien au repos et je ne sais pas ce que je vais faire. Le plus important, c’est la décision que j’ai prise, la suite on verra", a-t-il ainsi évacué, assurant ne pas connaître la durée de ce repos.

Zidane : "un vrai potentiel dans cette équipe"

"Mbappé, à son âge et vu ce qu'il fait sur le terrain, c'est fabuleux"

Actualité oblige, le désormais ancien entraîneur du Real Madrid a également évoqué l’actuelle équipe de France à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde en Russie et notamment dit tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé, le nouveau n°10 des Bleus. "Mbappé, à son âge et vu ce qu'il fait sur le terrain, c'est fabuleux", a-t-il ainsi affirmé à l’endroit de l’attaquant parisien, ajoutant: "Il faut le laisser tranquille, car lui, il va faire ce qu'il faut sur le terrain."

A l’en croire, les Bleus de 2018 sont en tout cas tout à fait capable d’imiter leurs glorieux devanciers. "Il y a un vrai potentiel dans cette équipe, a-t-il asséné. J'espère que l'équipe de France ira le plus loin possible, et pourquoi pas qu'elle gagnera la Coupe du monde." Et Zizou n’est pas le seul à être impressionné par le potentiel des Bleus. Laurent Blanc l’est tout autant. "Ce groupe a énormément de qualité. Même les étrangers en sont convaincus", a ainsi affirmé le prédécesseur de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.