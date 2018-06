Zidane "a le profil" pour les Bleus

En voyant Zinédine Zidane quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid, beaucoup ont trouvé le raccourci évident. Si l'ancien numéro 10 des Bleus ne s'accorde pas d'année sabbatique, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Certains l'imaginent succéder à Massimiliano Allegri à la Juventus, son autre club de coeur en Europe. D'autres fantasment sur un passage de témoin avec Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France.

Cette dernière hypothèse, quelque peu mise à mal par le fait que Deschamps est sous contrat jusqu'en 2020, a néanmoins été évoquée avec sérieux par Noël Le Graët dans un entretien accordé à L'Equipe ce dimanche. Le président de la Fédération française de football (FFF) a évidemment tué la rumeur dans l'oeuf afin de ne pas fragiliser la position de son sélectionneur à deux semaines du début de la Coupe du monde. "Si Didier s'en va dans dix ans, on verra (sourire). Il n'y a pas de débat. Zidane a arrêté sans ambition pour quoi que ce soit. Didier a un contrat jusqu'en 2020, il est totalement sécurisé. Un débat Didier-Zizou, ça n'existe pas".

Pas à l'ordre du jour, mais...

Le dirigeant breton ne s'est toutefois pas privé de dire tout le bien qu'il pensait de "Zizou" et de ses aptitudes pour la fonction lorsque le moment sera venu. "C'est assez exceptionnel ce qu'il a fait au Real. [...] C'est un énorme entraîneur [...] Je ne peux pas prédire l'avenir, mais c'est un profil incontestable. Il est bien accepté par l'opinion publique et ses résultats parlent pour lui. Mais il y a toujours le temps des contrats, le temps de la vie et des résultats. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, pas avant 2020 ou 2022".

On peut tout de même supposer qu'en cas de fiasco lors de la campagne de Russie, la situation sera un peu différente. Didier Deschamps n'a jamais été du genre à rester là où on ne le désirait pas ou plus. Avec la perspective d'un premier tour très abordable (le Danemark, l'Australie et le Pérou dans le groupe C), les chances d'un échec retentissant sont tout de même limitées et l'ombre de Zinédine Zidane a relativement peu de chances de planer au-dessus des Bleus pour le moment...