Varane-Umtiti, une association "naturelle"

En conférence de presse, samedi à Istra, au lendemain de son but lors de France-Uruguay (2-0), Raphaël Varane a notamment été questionné sur la charnière centrale qu’il forme avec Samuel Umtiti.

"Je pense que notre association se fait naturellement sur le terrain. On a nos qualités, c’est complémentaire. On parle avant le match, parfois je joue plus haut sur le terrain, lui en couverture. Parfois, c’est l’inverse. On a peu le temps de communiquer, mais on n’hésite pas à se parler avant et après les matches. C’est valable pour les autres joueurs sur le terrain, on doit se parler pour avoir des déplacements complémentaires, ça nous rend fort individuellement", a lancé le joueur du Real Madrid.

Les deux défenseurs centraux auront fort à faire face au surpuissant Romelu Lukaku, mardi prochain, en demi-finales de la Coupe du monde 2018.