Les critiques sur le jeu de l'équipe de France n'ont pas manqué suite au sacre de dimanche en finale de la Coupe du monde face à la Croatie (4-2). Mais les joueurs français ne sont évidemment pas d'accord avec toutes ces analyses. "Faut pas abuser, on n'a pas été si laids que ça. Faut pas non plus nous caricaturer comme étant l'équipe la plus moche de tous les temps ! On était l'équipe la plus glaçante", a ainsi plaidé Raphaël Varane dans les colonnes de L'Equipe.