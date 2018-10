Varane: "On a réussi à mettre l’intensité qu’on voulait"

L'équipe de France a réussi à renverser l'Allemagne ce mardi au Stade de France grâce à un doublé signé Griezmann (2-1). Une victoire d'importance dans le cadre de la Ligue des nations et qui en dit long sur la capacité de cette équipe de ne jamais abdiquer. "C’est l’un de nos points forts. On a réussi à gagner la Coupe du monde sur des valeurs mentales et bien sûr des qualités sur le terrain. On a réussi à mettre l’intensité qu’on voulait sur le terrain notamment en seconde période. On est une équipe très difficile à jouer", a ainsi plaidé Raphaël Varane.